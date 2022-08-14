Жданов розповів, на скільки кілометрів розлітаються уламки від снарядів після артобстрілів

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, на скільки кілометрів розлітаються уламки від снарядів після артилерійських обстрілів і яка небезпека для людини.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Закони фізики – уламки від розриву снаряду, взагалі будь-якого боєприпасу – ракети, авіаційної бомби, гранати – розлітаються сферично. Приблизно рівномірно, утворюючи сферу. Якщо повітряний вибух снаряду, то рівномірно у всі сторони. Якщо снаряд летить у напрямку землі, і відбувається повітряний вибух, то за рахунок швидкості більша частина уламків летить за напрямом його руху. Якщо це наземний вибух, і снаряд вибухає в момент, коли він контактує з землею чи будь-якою перепоною, то уламки також розлітаються сферично. Єдине, якщо снаряд налаштований на фугасну дію, коли він встигає поглибитися в землю, наприклад, на метр чи кілька десятків сантиметрів, то тоді відбувається фугасний вибух. У цьому разі осколки в секторі гострого кута (менше 90 градусів) переважно направлені вверх", - пояснив експерт.

За словами Жданова, снаряди не розлітаються на кілька кілометрів. На відстань 1 кілометр може відлетіти якийсь один уламок, але він не матиме вбивчої сили. Може травмувати людину за рахунок своєї швидкості та маси. Вважається, що снаряд має вбивчу силу на відстані до 400 метрів. Понад 400 метрів – уламки практично не вражають людину.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Росії не вдасться перевести економіку на "воєнні рельси".

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