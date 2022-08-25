Жданов розповів, наскільки складно збивати ракети С-300

Ворожі ракети С-300, якими Росія обстрілює україніські міста, складно збивати так само, як і балістичні та крилаті.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що складність збити С-300 класу "земля-земля" в тому, що вона може маневрувати в польоті, а також змінювати свою траєкторію.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"У неї дальність пуску може бути від 100 до 200 кілометрів. Це дуже маленька відстань для того, щоб встигла зреагувати система протиповітряної оборони. Коли ми отримаємо системи протиракетної оборони, ми зможемо підвищити ймовірність нашого захисту від ракет класу "земля-земля", "повітря-земля", - каже Жданов.

За словами експерта, на сьогоднішній день достовірних даних про точність С-300 немає.

"Під час підсвічування цілі радіолокаційною станцією точність досить висока. Якщо без підсвічування, то відхилення може скласти до 100 метрів. А, може, і більше", - наголсив він.

Як повідомлялося, Росія від перших днів війни обстрілює Україну різними ракетами. Інтенсивність ракетних обстрілів настільки потужна, що в окупантів закінчились "Калібри" сухопутного базування, розповів Олег Жданов.

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