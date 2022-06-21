"Вуха та очі": Жданов розповів, навіщо Росії в Криму "вишки Бойка"

"Вуха та очі": Жданов розповів, навіщо Росії в Криму "вишки Бойка"

“Вишки Бойка” у Чорному морі були військовими об’єктами, завдяки ним Росія також видобувала незначну частину газу.

На цих вишках були встановлені радіолокаційні станції, які давали змогу РФ контролювати акваторію Чорного моря.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Це були вуха і очі Чорноморського флоту РФ. Особливо сьогодні, коли вирішується питання розблокування наших портів для запобігання світової продовольчої кризи. Ми завдали по ним ударів як по військовим об’єктам і позбавили Росію можливості контролювати акваторію”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що президент РФ Путін їде до самопроголошеного голови Білорусії “дотискати” його для того, щоб він вступив у війну проти України.

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