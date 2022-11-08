Жданов розповів про можливості України щодо боротьби з балістичними ракетами

Військовий експерт Олег Жданов повідомив про зростання в Україні можливостей по боротьбі з ворожими балістичними ракетами та прокоментував загрозу від іранських ракет.

Про це Жданов сказав у своєму відеоблозі.

"У нашої країни ростуть можливості (щодо збивання балістичних ракет – ред.). У Повітряних сил України ростуть можливості з кожним новим комплексом протиракетної оборони, який нам передають", – повідомив військовий експерт.

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Він також дещо оптимістично висловився щодо загрози від ракет іранського виробництва, які має отримати Росія.

"Що стосується іранських ракет, одразу на випередження відповім, що – подивимося. Я думаю, що не такий страшній чорт, як його малюють. Зустрінемося на полі бою з цими ракетами, тоді будемо обговорювати, наскільки ефективні ці ракети і засоби протиракетної оборони, які нам надають наші партнери", – сказав Жданов.

"А так – боротьба з балістичними ракетами входить у систему протиракетної оборони. Тож її нарощення чи збільшення її кількості зменшує або збільшує якість боротьби з ракетами, в тому числі і з балістичними", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше Жданов пояснив, що балістичні ракети складно збивати через їхню швидкість. Те саме стосується й іранської зброї, яку передали Росії.

Зауважимо, що Україні отримала від західних союзників системи ППО NASAMS та Aspide. У Міноборони заявили, що нова зброя значно посилить ЗСУ.

Як пояснив військовий експерт Петро Черник, системи NASAMS та Aspide можуть перекрити щонайменше великий обласний центр, адже мають загальний залп кількістю 36 ракет.

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