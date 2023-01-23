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Жданов розповів про нову хвилю мобілізації в Росії та куди кинуть окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Жданов розповів про нову хвилю мобілізації в Росії та куди кинуть окупантів

Жданов вважає, що в РФ уже почалась нова хвиля мобілізації.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Росія готує нову хвилю мобілізації, щоб оперативно поповнювати свої втрати на фронті. 

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі. 

"Росіяни зараз не можуть формувати нові частини - нема техніки та зброї. Але людський резерв можуть. Тобто замінюватимуть ліквідованих та поранених окупантів. От за таким принципом РФ комплектуватиме свої військові частини на території України. От для цього їм потрібна друга хвиля мобілізації. Вона вже триває у Росії тихенько - повістки розносять, військкомати збиратимуть людей. Навчати їх особливо більше ніхто не буде. Їх комплектуватимуть та відправлятимуть до військових частин. Далі ймовірно формуватиметься щось на кшталт "полкових шкіл", як це було під час Другої світової війни. Я думаю, що навряд вони можуть якісно комплектуватимуть цих мобілізованих", - сказав Жданов. 

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що у Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4925
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