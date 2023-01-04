Жданов розповів про нову тактику позиційної війни: в чому полягає її суть

Українські війська, найімовірніше, застосують тактику позиційної війни. Її основна мета полягає в тому, щоб виснажити противника як у фізичному сенсі, так і в економічному.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

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"На Запорізькому напрямку несподівано російська війська зробили спробу захопити два опорники. Щойно там сконцентрувалися російські війська, туди була наведена наша артилерія, позиції знищили і вони повернулися під контроль ЗСУ. Я припускаю, що це може бути один із варіантів тактики ведення позиційної боротьби", - розповів Жданов, припускаючи, що таку тактику українські сили використовують і на інших напрямках.

Що таке позиційна війна

Під час позицийної війни бої ведуться на відносно стабільних фронтах, залишаються стабільними впродовж довгого часу загальна військово-політична та стратегічна ситуації. Битви відбуваються на постійних фронтах, кордони яких практично не змінюються.

Найгарячіше - на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій, зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ворог намагається покращити тактичне положення також на Куп’янському напрямку.

Армія Путіна зазнає величезних втрат, намагаючись взяти Бахмут. Раніше заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти втрачають 80% зі своїх штурмових груп у Бахмуті, а поранених кидають помирати.

Раніше повідомляли, що російські окупанти наступають біля Бахмута, а ЗСУ уразили позиції ворога на Запоріжжі.

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