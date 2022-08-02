Жданов розповів про ризик відкриття другого фронту з боку Білорусі та про контрнаступ на Херсонщині

ГУР Міноборони України напередодні заявило, що Кремль може повернути свою армію до Білорусі за два-три тижні. Військовий експерт Олег Жданов проаналізував ризик відкриття другого фронту з боку Білорусі.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Все буде залежати від обстановки на фронті. Якщо наш контрнаступ (на Херсонщині - ред.) буде мати успіх, тоді ні про яку Білорусь (наступ з території Білорусі - ред.) мова не йтиме. Росія кидатиме всі резерви на передній край, аби утримати ситуацію. І переходити до глухої оборони, щоби страмати ЗСУ. Якщо наш контрнаступ не буде мати успіху, тоді вони можуть скористатися Білоруссю знов для повторної спроби вторгнення, але з військової точки зору, я би сказав, що це самий поганий варіант, тому що ми не сидимо склавши руки, ми укріплюємо наш кордон, створюємо там системи захисту, і там же розгорнута територіальна оборона, і там перебувають наші Збройні сили. Тобто зі сторони Білорусі ми готові зустріти що білоруську армію, що російську армію", - зазначив він.

За словами експерта, саме цей фактор у червні зупинив Російську Федерацію, тому всі батальйонно-тактичні групи, які вони зібрали на той час, вони всі пішли на південний схід України, в основному, до Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, Жданов розповів про можливу пастку для окупантів на Херсонщині.

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