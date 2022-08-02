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Жданов розповів про ризик відкриття другого фронту з боку Білорусі та про контрнаступ на Херсонщині

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Жданов розповів про ризик відкриття другого фронту з боку Білорусі та про контрнаступ на Херсонщині

ФОТО: До Білорусі на навчання з авіатренування, зокрема з десантування, прибули російські пілоти. Вони проводять тренування на п'яти військових аеродромах, що на кордоні з Україною. ФОТО: Беларускі Гаюн

Експерт підкреслив, що ЗСУ готові зустрічати зі сторони Білорусі що білоруську армію, що російську армію.

ГУР Міноборони України напередодні заявило, що Кремль може повернути свою армію до Білорусі за два-три тижні. Військовий експерт Олег Жданов проаналізував ризик відкриття другого фронту з боку Білорусі. 

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Все буде залежати від обстановки на фронті. Якщо наш контрнаступ (на Херсонщині - ред.) буде мати успіх, тоді ні про яку Білорусь (наступ з території Білорусі - ред.) мова не йтиме. Росія кидатиме всі резерви на передній край, аби утримати ситуацію. І переходити до глухої оборони, щоби страмати ЗСУ. Якщо наш контрнаступ не буде мати успіху, тоді вони можуть скористатися Білоруссю знов для повторної спроби вторгнення, але з військової точки зору, я би сказав, що це самий поганий варіант, тому що ми не сидимо склавши руки, ми укріплюємо наш кордон, створюємо там системи захисту, і там же розгорнута територіальна оборона, і там перебувають наші Збройні сили. Тобто зі сторони Білорусі ми готові зустріти що білоруську армію, що російську армію", - зазначив він.

За словами експерта, саме цей фактор у червні зупинив Російську Федерацію, тому всі батальйонно-тактичні групи, які вони зібрали на той час, вони всі пішли на південний схід України, в основному, до Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, Жданов розповів про можливу пастку для окупантів на Херсонщині.

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