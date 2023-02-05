Жданов розповів про "сучасну зброю" окупантів БМПТ "Термінатор" та як це вплине на фронт

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що "сучасна російська зброя", а саме - бойова машина підтримки танків "Термінатор" не суттєво вплине на бойові дії в Україні. Оскільки РФ не має багато цієї зброї та її можна знищити.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Справа у тому, що дуже мало залишилось "Термінаторів". З відкритих джерел, установок "Термінатор" у РФ було виготовлено тільки дві роти, а це - 19 машин. Вони були передані в склад одного із полків Кантемирівської дивізії. Їх помітили влітку на Донецькому напрямку. Там була колона їх. Це - Т-90, на башні якого стоїть вогневий модуль - дві автоматичні установки із 30 міліметровими снарядами. Цей "Термінатор" називається бойова машина підтримки танків. У Мережі є відео, де цей "Термінатор" веде стрілянину по наших позиціях. Але ці машини нічого не змінять, бо горять вони теж, бо Javelin чи NLAW - все одно. Навряд чи зараз ці машини виготовляються. Проте мабуть, ремонтуються попередні. Проте на жодному з напрямків вони ситуацію не змінять", - сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше Олег Жданов розповів, що Росія доставила на фронт нове озброєння "винищувач Leopard", хоча відразу мало назву "винищувач танків". Їх є 4 одиниці.

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