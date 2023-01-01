Жданов розповів, що б сталось, якби Росія захопила Київ за "три дні"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що якщо б Росія таки за "три дні захопила Київ", то окупанти б увірвались у місто та змусили Україну капітулювати.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Висадка десанту в Гостомелі - це була стратегічна операція РФ. Її успіх міг призвести до втрати Києва. А втрата столиці в моральному плані - це велика перемога. Нам було б дуже складно боротись з РФ, якби ми втратили це місто. Росіяни повинні були захопити аеродром у Гостомелі та забезпечити приліт десантних дивізій. Тобто у Росії на аеродромах сиділи кілька полків повітряно-десантних військ з військово-транспортними літаками, які чекали, щоб висадити десант у Гостомелі. І тоді ці батальйони десанту висунулись би до центру Києва. Їхнє завдання - захопити адміністративні будівлі в центрі міста. І якби їм це вдалось - вони б захопили телебачення, запустили б власне мовлення та організували підписання капітуляції та приєднання України до складу РФ. У цьому і полягав бліцкриг", - пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що коли у Гостомелі злітна смуга була вже повністю знищеною, окупанти робили спробу висадитись у Василькові, на місцевому аеродромі.

"Друга спроба висадити такий десант була у Василькові. Ця спроба нічим не закінчилась. Там ми уже чекали на російський десант і ліквідовували їх ще у повітрі", - пояснив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Російський диктатор Володимир Путін 24 лютого 2022 року оголосив про проведення так званої "спецоперації із демілітаризації та денацифікації України". Окупанти планували "захопити Київ за три дні" та встановити в Україні свій маріонетковий режим.

Проте ЗСУ відбили наступ росіян на Київ та звільнили усі північні області. Згодом Сили оборони провели успішні контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках.

Читайте також: