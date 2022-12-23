Жданов розповів, як окупанти пристосувались до HIMARS: "Ходять і оглядаються"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не пристосувались до обстрілів HIMARS і продовжують зазнавати великих втрат.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Росіяни не пристосувались до HIMARS. У цьому їхня проблема і наша перевага. Усі, хто перебуває у зоні ураження HIMARS ходять та оглядаються. Вони бояться вночі, особливо на місцях зосередження живої сили і там, де вони створюють ці тимчасові бази мобілізованих, які йдуть на фронт. Вони там навіть спати не можуть, бо бояться, що прилетить. І я скажу, що тенденція така, що прилітає по таких базах все частіше, і там величезні втрати піхоти. HIMARS на відстань 80 км летить трохи менше хвилини. Його можна тільки побачити в небі і то лише за хорошої видимості. Але вони не знають, куди він летить. Звісно, що російське Міноборони вже встигло знищити тисячі цих HIMARS, але окупанти бояться їх, бо це непередбачувана зброя", - пояснив Жданов.

Як росіяни бояться з HIMARS

Республіки Комі в РФ вирішив розповісти казки, як він кілька разів спромігся ухилитися від американського комплексу HIMARS. Він заявив, що нібито колону, в якій він їхав, обстріляли ЗСУ, проте він ухилився від ракет.

Також російського Ростова-на-Дону везуть бурятських шаманів, які повинні будуть обрядами допомогти російським окупантам, які несуть величезні втрати у війні в Україні.

Крім того російське Міноборони стверджує, що воно ледь не щодня знищує по кілька установок HIMARS.

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