Жданов розповів, як у Путіна відреагували на наступ ЗСУ

У президента РФ Володимира Путіна намагаються замовчувати інформацію про наступ Збройних сил України в Харківській області, незважаючи на обурення російських "патріотів", які підтримують війну.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на YouTube-каналі ТСН.

"Цікавий факт - одразу зазначу, що міністерство оборони Російської Федерації вже три дні не публікує жодної інформації про події у Харківській області", - сказав він.

При цьому, як зазначив Жданов, російські пабліки розриваються у гніві та обуренні - "як же так, як так вийшло, що Збройні сили України не те, що наступають, а вже наступили?".

Ситуацію на всій лінії фронту завдовжки понад тисячу кілометрів військовий експерт оцінив як "напружену, але контрольовану".

"Пройдемося по всій лінії фронту. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над Донецькою областю, збереженні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Безпілотники противника постійно ведуть повітряну розвідку. Противник продовжує заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення своїх військ" , - розповів він.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку і просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку. Особовий склад російських військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ.

Українські бійці у Харківській області вже звільнили 20 населених пунктів, зокрема місто Балаклея. Також ЗСУ можуть звільнити ще й місто Куп'янськ, яке є важливим логістичним вузлом окупантів.

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