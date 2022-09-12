Жданов розповів, як Україна може збити російські бомбардувальники в акваторії Чорного моря

РФ більше не наносить ракетні удари по Україні з акваторії Чорного моря, оскільки боїться, що стратегічні бомбардувальники може збити українська авіація.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"РФ на першому етапі війни у березні завдавала ударів високоточними ракетами, а тому потрапляння у цивільну інфраструктуру - це не промах і не випадковість. Це - введені координатами. У них в місті Енгельс є база стратегічних бомбардувальників - Ту-160 та Ту-95. У перші місяці війни вони залітали в акваторію Чорного моря та з неба робили пуски по території України", - пояснив Жданов.

Жданов наголосив, що після того, як затонув крейсер "Москва", росіяни більше не мають прикриття ППО у Чорному морі, а тому бомбардують Україну з акваторії Каспійського моря.

"Після потоплення крейсера "Москва" у Чорному морі більше нема системи ППО, щоб захистити ці стратегічні бомбардувальники і наші винищувачі можуть дістати їхні літаки. Тобто, коли вони підлетять, ми можемо підняти винищувачі і під час повітряного бою постаратись їх збити. Бо такі бомбардувальники дуже хороша ціль для стратегічної авіації, вони менш маневрені, не швидкісні. І це не я вигадав. Завжди так було. Винищувачі розправлялись з бомбардувальниками дуже легко. А тому завжди бомбардувальників оснащували великою кількістю кулеметів для того, щоб захистись від винищувальної авіації. Зараз "Москви" нема, а тому вони заходять в акваторію Каспійського моря, розвертаються та роблять пуски", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що 810-та бригада морпіхів з Севастополя уже вдруге померла на війні.

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