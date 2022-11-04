Жданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон: ніяких лобових атак не буде

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ окупантів на Херсонщині знищуватимуть вогневими засобами, уникаючи лобових атак.

Про це він розказав на своєму ютуб-каналі.

"Як то кажуть, проти лому немає прийому, якщо немає іншого лому. Ми планомірно знищуємо угрупування росіян на правому березі Херсонщини. Якщо окупанти там залишаться без пального, боєприпасів, їжі та можливості евакуації поранених, то ця оборона незалежно від потужностей укріпрайонів, які вони там створять, вона посиплеться. Проблем з її знищенням у нас не буде. Ми використовуватимемо методи дистанційного вогневого ураження. У нас на правому березі є переваги у повітрі. Тобто до артилерії підключиться авіація. Лобових атак не буде. Ми будемо знищувати їх за допомогою вогневих засобів", - пояснив Жданов.

Контрнаступ на Херсон: що відомо

Українські захисники на півдні України продовжують звільняти наші території. Воїни ЗСУ знищили Антонівський міст та регулярно обстрілюють переправи, які облаштували росіяни.

Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони залишають місто.

Міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що ЗСУ зможуть повернути Херсонську область та місто Херсон, яке було окуповане Росією ще на початку війни.

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