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Жданов розповів, які ракети все ще є на озброєнні РФ та що загрожує українцям

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Жданов розповів, які ракети все ще є на озброєнні РФ та що загрожує українцям

Фото: Associated Press

Також, за словами експерта, наразі відсутня загроза щодо висадження десанту в Одеській області.

Наразі Росія може використовувати Чорноморський флот у завданні по нам ракетних ударів, тому що залишилися "Калібри" для морського базування, і вони можуть варіювати кількість носіїв ракет для того, щоб створити груповий удар по території України.  

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, питання висадження морського десанту зараз не стоїть на порядку денному, бо нікуди висаджувати. 

"Є домовленості, яких Росія дотримується, хоча іноді ракети прилітають по Одеській області, проте "зернова" угода для Одеси є гарантом того, що їх не обстрілюють так, як це було до початку вивезення зерна з України", - зазначив він.

Які ракети сьогодні становлять основну загрозу для України

За словами Жданова, основну загрозу становлять ракети "Калібр", тому що морського базування вони є ще в достатній кількості. Також загрозу становлять ракети "Іскандер" із дальністю пуску до 500 км, балістичні ракети. Саме з ними буде більше проблем, бо їх складніше перехоплювати.

"Ну і також стандартний набір російських ракет Х-22, якщо вони в них ще залишилися, тому що останніх дві вони застосували на Одещині і більше поки не було помічено. І Х-101 – це ракети повітряного базування, які застосовуються стратегічними бомбардувальниками. На жаль, лінійка російських ракет не змінилася, за винятком, повністю зникли "Калібри" сухопутного базування", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому росіяни посили обстріли Харкова.

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