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Жданов розповів, який напрям оборони росіян – найвразливіший

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Жданов розповів, який напрям оборони росіян – найвразливіший

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ починають отримувати перевагу на полі бою.

Коли Збройні сили України зайдуть до Кремінної і Сватового на Луганщині, тоді та лінія оборони, яку намагається створити Росія – може не встигнути і це було б для нас дуже добре.   

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Є неперевірена інформація, що росіяни почали евакуйовуватись із Кремінної і це вже схоже на систему. Російський Генштаб дуже сильно боїться потрапити в оточення", - зазначив він.

Жданов вважає, що Генштаб РФ чекає на сигнал згори і як тільки з’являється небезпека оточення – вони виводитимуть регулярні частини.

"Якщо росіяни втечуть з лінії оборони на Сході, то це гарний знак, але слід додати, що поруч із Лиманом багато лісів і може бути непросто його досліджувати на предмет залишку російських військ", - додав експерт.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів.

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Дата публікації
Перегляди
354
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