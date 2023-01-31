Жданов розповів, яку територію може прикрити одна батарея Patriot

Експерт також пояснив, у якому разі ймовірність збиття російських ракет із цієї системи може бути доволі низькою.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що одна батарея Patriot може прикрити одне велике місто, як-от Харків чи Київ, проте це не гарантуватиме захисту на 100%.

Про це Жданов повідомив у своєму відеоблозі.

"Одна батарея може прикрити таке місто, як Харків або Київ. Цього буде цілком достатньо", – сказав експерт.

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"Ми не знаємо, яке рішення буде ухвалене, де ці батареї будуть розставлені. Але ви не забувайте, що Patriot теж не дасть стовідсоткової гарантії. Харків, який у більшості випадків обстрілюють ракетами комплексів С-300, які летять на малій відстані, ось там дуже проблематично їх збити. Ймовірність збиття цих ракет може бути доволі низькою. Звісно ж, частину він зіб’є", – пояснив Жданов.

Він додав, що розташування батарей Patriot Генштаб ЗСУ плануватиме в масштабах країни, щоби захистити найважливіші об’єкти критичної інфраструктури.

Зауважимо, що одна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи, яка має вісім пускових установок. Кожна з них може утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, а також наземний радар, станцію управління та генератор.

Нагадаємо, у грудні 2022 року США оголосили про передавання Україні ЗРК Patriot. Вже через місяць про передавання цих систем для ЗСУ повідомили також Німеччина і Нідерланди.

Відтак, Україна матиме на озброєнні три батереї Patriot, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, що ЗРК Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни 2023 року.

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