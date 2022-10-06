Жданов розповів, за яких умов Україна може обстріляти територію Білорусі

Україна може стріляти по території Білорусі, якщо звідти російські окупанти спробуватимуть повторно піти у наступ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що українська армія може обстріляти не території Білорусі, а російську окупаційну армію, якщо вона становитиме загрозу для нового наступу на нашу державу.

Про це він сказав інтерв'ю "УНІАН".

Жданов вважає, що Україна може обстріляти окупаційну армію на території Білорусі, якщо це становить загрозу нового вторгнення.

"Що стосується удару по Білорусі, я думаю, що ми будемо наносити вогневе ураження тим військам, які будуть висуватися до нашого державного кордону. Виходить, що ніби як це територія Білорусі, але по самій території ми не наносимо удар, ми будемо наносити удар по військах противника, якщо вони будуть висуватися для вторгнення на нашу територію", - пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт наголосив, що в України є необхідне озброєння, яким можна обстріляти російських окупантів, які спробують піти у наступ і ці снаряди не перехопить жодна система ППО.

"Зона в 60 кілометрів прострілюється вільно. Мається на увазі HIMARS і високоточні боєприпаси для польової артилерії калібру 155-мм типу Excalibur. Захиститися вони зможуть від цього? Ні. Справа в тому, що ще ніхто в світі не навчився, як розвіяти міф, що російське Міністерство оборони доповідає, що вони перехопили стільки-то снарядів HIMARS, ППО спрацювало? Жодна система в світі. "Залізний купол" може перехоплювати реактивні снаряди, тому що їх використовують терористичні організації для обстрілу території Ізраїлю, але більше таких систем в світі не існує. Більше реактивні снаряди ніхто не перехоплює, а це все-таки снаряди, а не ракети. Захисту від них немає. Точність попадання на 75 кілометрів – 3 метри", - пояснив Олег Жданов.

Роль Білорусі у війні проти України та загроза наступу

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів вторгнення Білорусь надала Росії свої території в якості плацдарму для запуску ракет по українських містах.

4 жовтня 2022 року Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України. Того ж дня Лукашенко розповів, чи оголосить Білорусь мобілізацію. У Білорусі також вирішили перевірити військовозобов'язаних білорусів.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Україна реагуватиме на потенційний наступ з Білорусі та підготує адекватну відповідь.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше повідомляв, що Білорусь тримає біля кордону з Україною до 7 батальйонно-тактичних груп.

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