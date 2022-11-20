Жданов сказав, коли Путін оголосить загальну мобілізацію у Росії

Выйськовий експерт Олег Жданов припустив, що у грудні 2022-го в Росії оголосять другу хвилю мобілізації. А на початку лютого, коли зазвичай очільник Кремля Володимир Путін звертається до Федеральних зборів, він оголосить про загальну мобілізацію країни.

Про це Жданов сказав на своєму YouTube-каналі 20 листопада.

Однак. за його словами, командування російської армії не може вирішити питання навіть часткової мобилизации. Також незабаром розвідка надасть інформацію щодо осіннього призову.

"У Кремлі вже остаточно розуміють, що війну програно. І питання її закінчення – питання часу. Всі ці хвилі мобілізації – це фактично кровопролиття, яке відтягуватиме кінець війни. Але Кремль хоче замазати весь російський народ у цій війні. Він хоче надати їй статусу народної. Загальна мобілізація – як "Вставай країна величезна!". А коли розгром все ж таки настане, вони не скажуть, що винні "неправильні" росіяни. Уся нація воювала. Тож сам Путін і намагається "замазати кров'ю" кожного росіянина", – сказав Жданов.

Напередодні Олег Жданов зазначив, що Росія розгорне свою артилерію і обстрілюватиме правий берег Дніпра. Тож і Херсон може потрапити під ці обстріли.

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