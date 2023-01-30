Жданов спрогнозував, чи буде "замороження війни" та відповів, кому це вигідно

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може відбутись "замороження війни" в Україні. Він наголосив, що обидві сторони розуміють, що вони будуть інтенсивно переозброюватись.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Зараз ніхто не погодиться на "заморожування війни". Ймовірно це хоче лише Росія. Бо російський ВПК сьогодні не спроможний забезпечити ті потреби, які вимагає фронт. Їм бракує техніки. Друге - Росія нарощуватиме сили, але і ми не сидітимемо. Гіпотетично, якщо зараз буде замороження конфлікту, то ми переозброїмо армію, підготуємо їх. Тоді Росія може знову піти у наступ вже проти західного озброєння. Тоді вже буде не так, як зараз, коли ми воюємо на межі наших можливостей. Тоді ми будемо озброєні та мати резерв і авіацію. Не F-16, а щось краще. Ракети будуть. А тому ніхто нікому не даватиме перепочинку і Росія це розуміє. Бо обидві сторони озброюватимуться", - сказав Жданов.

Новий наступ Росії на Україну

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія готується до нового наступу на Україну. Тоді під загрозою знову може бути Київ. Це підтвердило і політичне керівництво держави - Володимир Зеленський, Олексій Данілов та міністри оборони та закордонних справ.

Олексій Данілов повідомив, що Росія встигла створити резерви - 150 тисяч нових окупантів та готується з новою силою вдарити по нашій державі. Це може статись уже в лютому.

Видання The Times, Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями. До окупаційної армії планують призвати 500 тисяч загарбників.

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