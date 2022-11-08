Жданов спрогнозував подальші події у війні Росії проти України: "Обидві сторони накопичують резерв"

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що найближчого місяця війна Росії проти України матиме позиційний характер.

Про це він заявив на своєму YouTube-каналі.

"Я думаю, що найближчим часом, на превеликий жаль, ми будемо змушені вести позиційну війну. Тому що, як сказав наш головком, обидві сторони накопичують резерв. Росія цих мобілізованих намагається, першу хвилю вони сюди скинули для укомплектування, ми її зараз намагаємося перемолоти. Друга хвиля має за ідеєю проходити підготовку. Наскільки якісну – це ми побачимо. Наша розвідка про це нам розповість. Проте вони її готують, і ми її побачимо скоро, через місяць-півтора, вже у складі або нових підрозділів, або тих, що воюють, за умови, якщо вони знайдуть для них необхідну кількість озброєння. Із цим у них проблема: форма, озброєння, продовольство", – сказав Жданов.

Експерт розповів, що на Херсонському напрямку можливе повільне просування ЗСУ.

"Десь ми потихеньку просуваємося, наприклад, на Херсонському напрямку. Наскільки ми зможемо просунутися – сказати дуже важко. Проте ми намагаємося тиснути на російські війська і видавлювати їх із правого берега. Ця тенденція теж, на мою думку, триватиме далі", – вважає він.

На думку Жданова, на Харківському та Донецькому напрямках українська армія буде оборонятися.

"На Харківському напрямку ми переважно переходимо до оборони, бо знову ж таки: упирається все в резерви техніки та озброєння. Головний наш камінь спотикання – нестача техніки та озброєння, які постачають нам країни-партнери. На Донецькому напрямку ми маємо жорстку оборону. Про жодне просування вперед найближчим часом не може і йтися. Там нам дай Боже відстояти ті позиції, які ми зараз займаємо", – заявив експерт.

Він підкреслив, що ситуація зміниться, щойно Україна отримає необхідну техніку.

"Щойно у нас з'явиться необхідна кількість техніки для формування резерву, тоді обговорюватимемо з вами перехід у контрнаступ. Загалом у стратегічному плані зараз спостерігається спад бойової активності", – підсумував Жданов.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм заявив, що у війні Росії проти України настає вирішальний період.