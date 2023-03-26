Жданов спрогнозував, що б сталось, якби Путін "за три дні захопив Україну"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупація України закінчилась би Третьою світовою війною, оскільки Путін б не зупинився тільки на нашій території.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Якби Путіну вдалось захопити Україну за "три дні", то сьогодні війна була б вже на території східної Європи. Бо окрилений такою перемогою Путін, він би довів Заходу, що "Росія найсильніша за всіх". Путін 2021 року говорив, що НАТО повинно повернутись на кордони 1997 року. Він би міг напасти на країни Балтії та вимагав, щоб РФ відновила вплив на східну Європу, як це було в часи СРСР. Він би хотів розмістити військові бази вздовж кордону з Німеччиною. Світ би вже воював у Третій світовій війні, причому це могла б бути і ядерна війна", - сказав Жданов.

Нагадаємо, ЗСУ на фронті ліквідували "героя Росії", який причетний до Іловайської трагедії.

Читайте також: