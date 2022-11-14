Жданов спростував брехню окупантів про наступ ЗСУ: Росія залякує своїх

Російська пропаганда розповсюджує чутки про наступ ЗСУ на прикордонний Бєлгород чи Брянськ, щоб залякати власне населення. Кремль діє в точності за відомим романом-антиутопією Джорджа Орвелла "1984".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Це пов'язано з залякуванням суспільства. Це внутрішня ІПСО, направлена на стабілізацію внутрішньої ситуації в Російській Федерації. Справа в тому, що прикордонні області - Курська, Брянська, Білгородська, Ростовська - постійно потерпають від цієї війни. Наявність військових, ешелони, перенавантаження соціальної інфраструктури і взагалі інфраструктури цих областей військовими маневрами і переміщеннями - це дратує людей. Люди розуміють, що це війна, а не якась "спеціальна операція". Вони більше за всіх знають реальну картину - і про загиблих інформація проникає туди", - розповів експерт.

За його словами, щоб росіяни "не розслаблялися" і не розповсюджували негативну інформацію, РФ іноді вдається навіть до вогневого ураження - "обстрілюють Бєлгород, залякуючи людей".

"Людям потім кажуть - беріть лопати і йдіть копайте окопи, вони йдуть і копають. Коли суспільство залякане, ним легше управляти... Джордж Орвелл все це написав у книзі "1984". Вони діють у точності як було написано класиком колись, відтворюють утопію в житті", - пояснив Жданов.

Як росіян залякують наступом ЗСУ

Нагадаємо, що на тлі відступу окупантів з Херсона кремлівські пропагандистські ЗМІ все частіше публікують "вкиди" про начебто підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ - Бєлгород, Брянськ, Курськ.

Зокрема, пропаганда РФ днями оприлюднила відео допиту начебто українського військовополоненого, який каже, що "чув від іноземних інструкторів" про підготовку наступу на Курському і Бєлгородському напрямку.

Своєю чергою, російський політолог Ростислав Іщенко "порадував" співгромадян заявою, що ЗСУ можуть захопити не лише прикордонні обласні центри, а й дійти до Москви.

"За 7-8 годин колона військової техніки, якщо вона перетне кордон у районі Глухова, дійде до столиці при швидкості 70 кілометрів на годину. Частини ЗСУ можуть навіть перерізати кілька стратегічних шосе — від Смоленського до Рязанського, після чого вийти до МКАДу і навіть проскочити до Кремля", — стверджував Іщенко.

Крім того, у Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди. Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці почали формувати "народне ополчення" у Курській і Бєлгородській областях для захисту Росії.

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