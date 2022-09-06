Жданов: "Супутникова система навігації РФ - неробоча, точність ракетних ударів знизилася"

США боляче вдарили по системи ракетних ударів РФ.
Ракетний комплекс С-300 і ті ракети, які в Росії переробили в клас "земля-земля" і якими намагаються обстрілювати наші міста, особливо Миколаїв та Харків, мають дуже низьку точність.
Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів військовий експерт Олег Жданов.
"А якщо ще врахувати дані, які надходять з інсайдерських джерел із США, що вони на прохання України уповільнили сигнал відкритої системи GPS. Російський ГЛОНАСС (російська радіонавігаційна супутникова система - ред.), виявляється, – неробоча система, хоч як вони там нею не хвалилися, але вона не працює. А зараз за рахунок зниження швидкості GPS-сигналу крилаті ракети летять повільніше, тому що вона може регулювати швидкість, і тому збиваємо 5 з 5, або 3 з 4", - пояснив Жданов.
Також, за словами експерта, ракети комплексу С-300 не можуть регулювати свою швидкість, вона у них постійна, і тому вони менше потраплятимуть у ціль. Ракета не встигає прораховувати свої координати і "летітиме абияк". Тобто, будуть великі відхилення від точки прицілювання. Точність упаде.
Нагадаємо, у поліції показали залишки ракети, якою Росія вдарила по Кривому Рогу (фото).
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