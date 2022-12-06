Жданов відповів, скільки часу окупанти обстрілюватимуть Херсон: "Це саме зараз відбувається у Запоріжжі, Дніпрі"

Такі міста, як Херсон, Дніпро та Запоріжжя - є прифронтовими.

Російські війська будуть обстрілювати Херсон доти, доки Сили оборони не виженуть загарбників із Лівоборожжя Херсонщини.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

Він додав, що така ж ситуація - у Запоріжжі та Дніпрі, оскільки ці міста є прифронтовими до лінії зіткнення.

"На жаль, обстріл Херсона буде тривати доти, доки ЗСУ не відженуть окупаційні війська від лівого берега Дніпра на відстань, яку може досягати ворожа артилерія. Така сама ситуація була у Харкові, Сумах, Чернігові, Миколаєві. Це саме відбувається зараз у Запоріжжі, Дніпрі. Це прифронтові міста, до яких дістає російська артилерія та ракети. Наша артилерія намагається вести контрбатарейну боротьбу, але ви розумієте, не можна передбачити, куди і коли розвернути озброєння, щоб із першим вистрілом з боку росіян тут відкрити вогонь на знищення", - пояснив експерт.

Росія безперервно обстрілює деокупований Херсон

Майже відразу, як Сили оборони звільнили Херсон, окупанти почали посилено обстрілювати місто. Немає і дня, щоб Херсон не був під ворожим обстрілом. Під ураженням - житловий фонд та інфраструктура міста. Застосовують танки, артилерію, міномети. Є жертви та потерпілі.

Російські терористи у вівторок, 6 грудня, знову масовано обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинула людина. На місці події працювали рятувальники.

Читайте також: