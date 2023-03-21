Жданов вказав на один нюанс, який не дозволить ЗСУ повторити Харківський бліцкриг контрнаступу

Жданов припускає, що контрнаступ ЗСУ може розтягнутися на декілька місяців. За його словами, щонайменше на місяць-два.

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що українська армія не зможе повторити стрімкий Харківський сценарій під час весняного контрнаступу. Одна із причин - це щільність російських та українських військ.

Таку думку експерт висловив на своєму Ютуб-каналі.

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"Повторити Харківську операцію може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, ну, мабуть, буде дуже складно. Чому? Бо щільність військ досить велика. Тоді на території України було приблизно 120-150 тисяч із врахуванням втрат. Навіть із врахуванням того, що російське північне угрупування було перекинуте на схід, то щільність військ тоді була в 4 рази нижча, аніж зараз. На це розраховувати не варто, але щось подібне до Харківської операції - глибокого маневренного прориву я повністю очікую від наших військ, від нашог Генштабу, що такий варіант можливий", - вважає він.

Щодо тривалості контрнаступу Сил оборони, Жданов припускає, що спецоперація може розтягнутися на декілька місяців. За його словами, щонайменше на місяць-два.

Нагадаємо, 20 березня у РФ заявили про появу стратегічних бомбардувальників США біля їхнього держкордону.

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