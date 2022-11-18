Жданов заспокоїв щодо ракети X-55: "Жодного ядерного заряду не стояло"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому для удару по Україні Росія використала ракету X-55, у якої замість бойової частини був імітатор ядерної боєголовки.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі.

Жданов зазначив, що в Росії меншає ракет з осколково-фугасними головними частинами, тому там вимушені застосовувати ці навчально-бойові ракети з імітаторами ядерного заряду.

Він наголосив, що йдеться саме про імітатор ядерного заряду, тобто жодного справжнього ядерного заряду на ракеті Х-55 не було.

"РФ запускає ракету Х-55, в голові якої стоїть імітатор ядерного заряду – не ядерний заряд, а саме імітатор. Зазвичай в імітаторах використовується вибухова речовина підвищеної потужності, щоб імітувати ядерний заряд. Такі імітатори – головні частини, артилерійські боєприпаси, авіаційні бомби – вони так і називаються "імітаторами ядерного вибуху", і вони є на озброєнні російської армії. Колись були розроблені в радянській армії для тренування військ. Тобто це стовідсоткова відповідність справжньому ядерному заряду, тільки замість збройного плутонію там розміщена звичайна вибухова речовина підвищеної потужності. Воно підривається з великим хлопком, бабах дуже гучний", – розповів військовий експерт.

"Жодного ядерного заряду на цій ракеті не стояло. Але те, що це ракета з імітатором, свідчить про те, що, очевидно, осколково-фугасних ракет залишилося зовсім мало, якщо вони вже добралися до таких навчальних бойових ракет", – зазначив Жданов.

Він також запевнив, що запуск такої ракети не варто трактувати, як якесь підвищення Росією ставок та залякування Заходу з її боку.

"От Росія вчепила, так? Звідки вони знали, що ми зіб’ємо цю ракету? От яка була ймовірність, що ракета буде збита, впаде, не вибухне, а просто впаде на землю, і ми з вами побачимо, що в неї головна частина – імітатор ядерного заряду? Тому казати про те, що Росія підіймає ставки, залякує Захід… Я не думаю, що це все було навмисно зроблено, тому що випадковість цієї події одна на мільйон", – пояснив експерт.

Нагадаємо, як повідомило видання Defense Express, в одній із двох російських ракет X-55, яку 17 листопада збили над Києвом, замість бойової частини був "прикручений" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що ця ракета не призначалася безпосередньо для удару, а могла бути використана як додатковий засіб для прориву української ППО. Катков переконаний, що питання не в залякуванні.

Росія випустила по Україні ракету з ядерною "болванкою" - Катков

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