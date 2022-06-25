Жданов заявив, що битва за Донбас може стати останнім наступом РФ, і спрогнозував, що буде далі

Жданов заявив, що битва за Донбас може стати останнім наступом РФ, і спрогнозував, що буде далі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що битва за Донбас може стати останнім масштабним наступом Росії. Якщо її війська зупиняться на Луганському і Донецькому напрямках, тоді можна буде стверджувати про завершення чергового етапу війни.

Після цього розпочнеться етап позиційної війни, який є вигіднішим для України.

Про це Жданов розповів в ефірі 24 каналу.

"Тоді завершуємо черговий етап війни й тоді переходимо до етапу позиційної війни. Він для нас вигідніший, тому що наступальних дій з боку Росії не буде, а ми зможемо проводити короткі удари на окремих напрямках для послаблення російських військ. Не даватимемо росіянам можливості накопичувати резерви", – пояснив військовий експерт.

Він також розповів, що майбутня контрнаступальна операція ЗСУ в повному обсязі залежить від об'ємів і термінів постачання зброї від Заходу. Коли Україна накопичить необхідний потенціал, тоді можна буде говорити про початок контрнаступальної операції.

Нагадаємо, російським військам вдалося повністю захопити Сєвєродонецьк.

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