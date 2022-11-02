Жданов зробив прогноз війни на зиму: "Будуть активні бойові дії"

На морозі легше воювати, аніж під дощем, тож жодної паузи в бойових діях взимку не буде.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що бойові дії взимку не стихнуть, а будуть активними, і морозна, суха погода дозволить ЗСУ виконувати бойові завдання та проводити контрнаступальні дії.

Про це Жданов розповів у щоденному зведенні в ефірі свого YouTube-каналу.

"Будуть активні дії. Сьогодні навіть дощ не заважає. Так, дуже важко, він дуже ускладнює бойові дії, сльота. Коли люди на дощі, одяг мокрий, це дуже неприємно, а в бойових умовах ще гірше. І то ми продовжуємо, зокрема і контрнааступальні дії на окремих ділянках на окремих напрямках", – розповів експерт.

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"А зима, низькі температури підсушать землю. Мороз виморожує вологу, мороз робить твердим покриття. Сльота відходить, волога зменшується в морозні дні. І будь-ласка, якщо солдат добре одягнений, обмундирований, то які проблеми? Бойові дії можуть тривати", – пояснив Жданов.

Він наголосив, що зимову кампаніє виграє той, хто краще зможе обігріти своє військо.

"Той матиме перевагу в зимовий період, хто тепліше одягне свого солдата, хто краще підготує пункти обігріву особового складу, хто доставлятиме і годуватиме гарячою їжею своїх солдатів – той і виграє зимову кампанію. Це основа основ", – зазначив військовий експерт.

Він також запевнив, що зима буде перевагою для ЗСУ.

"На морозі легше воювати, аніж під дощем, повірте. Тож жодної паузи не буде. В цьому й наша перевага. Навпаки, морозна погода, але суха, даватиме можливість виконувати бойові завдання і проводити контрнаступальні дії Збройним силам України", – пояснив Жданов.

Бойові дії взимку

З настанням зими на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі, вважає військовий експерт Петро Черник.

Окрім того, за його оцінками, якщо ґрунт взимку замерзне, танки і важка техніка зможуть маневрувати, і тоді характер бойових дій залишиться незмінним. Якщо ж буде м'яка зима, тоді техніка зможе рухатися винятково дорогами.

Жданов вважає, що ЗСУ можуть підійти до зими більш підготовленими, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.

На думку екскомандувача військ США в Європі генерала Бена Годжеса, взимку українські війська продовжать контрнаступ і тиснутимуть на окупантів, але темп сповільниться.

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