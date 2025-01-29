"Жди відео розстрілу": як шахраї та ФСБ тероризують родини українських полонених

У СБУ запевняють: робота на ФСБ ще ніколи не пришвидшувала процес обміну.

Росія намагається завербувати родичів українських полонених та змусити їх зрадити Україну. Також родичі полонених нерідко стають жертвами шахраїв.

Про це пише "Настоящее время".

Володимир – військовослужбовець 92-ї бригади ЗСУ, яка захищала Харків.

"Було (у російському полоні – Ред.), що приїжджали якісь репортери, "Красная звезда" там. І кажуть: "Бажання є дати інтерв'ю?" Я говорю: "Так". Щоб якось засвітитись, що живий”, – каже боєць.

Одне із таких відео помітила його дружина Ольга. Жінка також кинула клич у спеціальних онлайн-групах, де шукають військовополонених. І одного разу їй надійшло повідомлення – поговорити з чоловіком телефоном коштує три тисячі доларів.

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"Я знайду ці гроші. Але дайте мені докази, що ви бачили мого чоловіка. Хоча б нехай скаже дівоче прізвище моєї мами. Він мені: "Тобі це не треба", – розповідає Ольга про спілкування з невідомим.

Гроші жінка не сплатила. Але шахраї не відчепилися.

"Він каже: "Я конкретно брав його в полон". Я кажу: "Потрібні докази якісь, фотографія". Надіслав фотографію в бинтах і подряпинами на обличчі. У мене дочка більш-менш розбирається у всьому. Вона каже: "Ні, мам, ця фотографія – пам'ятаєш, Микиті було два роки, ми сиділи на дивані. Він просто обрізав, це монтаж". Я йому пишу: "Ось ця фотографія без бинтів, їй уже два роки". А він мені відповів: "Жди відео розстрілу", – каже Ольга.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповідають, що часто на родичів полонених виходять представники ФСБ.

"2023 року була хвиля маніпуляцій, спрямована на рідних. Мета цієї хвилі була — провокувати людей на протести. Зараз триває друга хвиля, коли росіяни намагаються точково телефонувати, залякувати людей. Це можуть бути підбурювання до підпалів, до поширення інформації про дислокацію підрозділів ЗСУ", – каже керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

У СБУ запевняють: робота на російські спецслужби ще ніколи не пришвидшувала процес обміну. Навпаки, росіяни ніколи не відпустять полоненого, родичів якого вдалося завербувати. Тому що матимуть вигоду з цього до останнього.

Раніше колишній полонений "азовець" розповів, що відбувається у найстрашнішій російській в'язниці "Чорний дельфін".

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