Женіть окупантів, женіть цих рабів: звернення президента Володимира Зеленського до жителів українських міст

Глава держави також закликав тих українців, які виїхали за кордон, боротися за свободу.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українських міст та хоробрих їхніх мешканців.

Так, глава держави присвятив свою промову, зокрема, Бердянську, Каховці, Енергодару, Мелітополю і Херсону.

"До Херсона, де сьогодні ми побачили, як у вільних людей стріляють раби. Раби пропаганди, яка підміняє їхню свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки всіх. Навіть бабусю з чистим білим плакатом. І навіть дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – "мир", – поділився Зеленський.

Він додав, що ці "раби, яких прислала Росія", ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях, які не мають страху перед "рабами зі зброєю в руках".

Офіс Президента України

"Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей. Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом. 40 мільйонів українців нашої держави. Мільйони й мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко. І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга. І те ж саме чекає білих від переляку російських військових, яких сьогодні прогнали в Енергодарі. Мирні українці прогнали голими руками", – заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, Мелітополі й Каховці. Він зазначив, що спротив для українців – це властивість душі, а за час цього вторгнення серед мільйонів наших людей постійно заявляють про себе герої.

"Колись – звичайні українці, а зараз – борці. Чоловіки й жінки, які піднімаються за нашу державу. Повсюди: на півдні, на сході, на півночі, в центрі, на заході й за кордоном. Піднімаються так, що ворог не вірить. Не вірить, що це дійсно – реальність. Але ми змусимо їх повірити. І змусимо запам'ятати, що до нас їм дороги немає. І ніколи не буде. У Київ, який мужньо й велично стоїть над Дніпром. У Харків... Гордий, охайний, освічений Харків. Який вони б'ють, а він ніяк не підкоряється. Чернігів. Древній! Чернігів, який з часів Орди не знав такого звірства, яке переживає тепер від російських військових. Суми, Охтирка й Лебедин... Ізюм, Дергачі... Волноваха, Попасна... Бородянка, Гостомель, Макарів... Миколаїв... Маріуполь! Працьовите й чесне місто! Яке окупанти просто знищують. Руйнують у попіл. Але яке переживе їх усіх. Нікчемних рабів, які не вміють піклуватися про власну країну. Про власних людей. А ще й ідуть у чужу", – додав президент.

Офіс Президента України

Глава держави зазначив, що вдячний кожному, як людям, так і цим містам. Як і Львову, Франківську, Хмельницькому, Чернівцям, Тернополю, Луцьку, Ужгороду, Кропивницькому, Запоріжжю, Дніпру, Кривому Рогу, Вінниці, Рівному, Черкасам, Полтаві та Одесі. Він додав, що ці міста нечасто згадують у цих промовах, але усі вони борються за майбутнє українців.

"Хто приймає людей, які вимушено залишили свій дім. Хто працює на оборону. Хто відправляє гуманітарні вантажі. Хто розміщує евакуйовані підприємства. Хто лікує, хто допомагає. Усім нам, а отже – собі. Великий народе великої України! І я говорю це невипадково – великої України. Тому що звертаюся до всіх у нашій державі та до тих, хто за кордоном. У містах і в селах. На свободі й тимчасово під окупацією. У Криму, у Донецьку, в Луганську. Де так само повинні боротися за свободу і не чекати. Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави. Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів! Щоб Україна жила. І ми всі – разом з нею. Вільна і мирна. Яку ми так любимо. Слава Україні!" – зазначив Володимир Зеленський.

"Боріться. Воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів!" - звернення Володимира Зеленського

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