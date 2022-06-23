Женуть "Гради" 10 тис. км: окупанти стягують сили з найвіддаленіших куточків РФ

Загарбники стягують сили навіть з Далекого Сходу, зокрема з Уссурійська та Владивостока.
Російське військове командування стягує на територію України підрозділи з усієї РФ, зокрема з Далекого Сходу.
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Так, на тимчасово окуповану частину Донецької області прибуло БТГр 155 обрмп (окрема бригада морської піхоти. — Ред.) з Владивостока. До кінця червня планується на тимчасову окуповану частину Запорізької області доставити БТГр 83 одшбр (десантно-штурмова бригада. — Ред.) з Уссурійська.
"Не близький шлях, але іншого ресурсу під рукою, схоже, немає", — зазначили у Страткомі.
Також було зафіксовано відправлення ешелону з технікою, у складі 12 "Градів", 60 омсбр 5А Східного ВО з Монастирища (Приморський край).
"Тобто 12 "Градів" гнатимуть в Україну 10 тис кілометрів, щоб ті згоріли в Україні за 10 хвилин", — переконані в ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Росія зосереджує війська біля північних кордонів України не для наступу, а для відволікання сил оборони.
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