Женуть піхоту власними мінними полями, а відходи мінують: військовий про божевільні дії РФ під Бахмутом

На Бахмутському напрямку ворог кидає свою піхоту "на м'ясо", не шкодуючи її.

Російські окупанти на Бахмутському напрямку попри великі втрати, продовжують штурмувати українські позиції, зокрема, ідучи власними мінними полями.

Про це заявив начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний, передає "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворог хвилями кидає піхоту, не шкодуючи її. ЗСУ перейшли до позиційної оборони, тому що погода погіршилася. Противник намагається здійснювати тиск на нашу логістику, посилилися обстріли позицій українських захисників", – каже військовий.

За його словами, росіяни збільшили використання "ланцетів", а також здійснюють мінування. Військове командування ворога закидує нашу піхоту "гарматним м'ясом". Зокрема, окупантів женуть на штурм власними замінованими полями.

"Росіяни не в змозі логістично забезпечити ту кількість осіб, яку вони нагнали. Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями. Росіяни вже дійшли до того, що заміновують відходи, щоб їхня піхота не змогла відійти під час штурму, а позаду ставлять кулеметників. Попри власні втрати, противник продовжує атакувати", – додав Нагорний.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують дрони і продовжують наступ біля Кліщіївки.

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