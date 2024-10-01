Женя Галич розкрив, ким служить у ЗСУ і яким був найстрашніший день на фронті: "Думав, не вийдемо"

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розповів, чим займається в ЗСУ, та пригадав найстрашніший день на фронті.

Артист став на захист України від російських окупантів ще на початку повномасштабної війни. Виконавець був у різних гарячих точках, але зараз перебуває на службі в Києві. Про свої обов'язки Женя Галич багато говорити не може, утім коротко зізнається, що займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я відряджений до міста Київ. Це не те, про що можна говорити, але зведімо це до матеріально-технічного забезпечення Збройних сил", - розповів артист в інтерв'ю "24 Каналу".

Також Женя Галич пригадав, яким для нього був найстрашніший день на фронті. За словами музиканта, це сталося восени 2022 року, коли він із побратимами потрапив в оточення, коли обороняв селище Ямпіль, що на Донеччині. Артист зізнався, що тоді вважав, що для нього настав кінець. Утім, Женя Галич із побратимами зумів вийти з оточення.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Коли ми потрапили в оточення. Я думав, що, швидше за все, ми звідти не вийдемо. Було багато смертей навколо. Було страшно. Я боявся, що більше ніколи не побачу близьких людей", - зізнається артист.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Джеджула натякнув, що хоче вступити до лав ЗСУ. Артист також зізнався, чим займатиметься на службі.

Андрій Джеджула заговорив про вступ до лав ЗСУ і розкрив, чим займатиметься

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