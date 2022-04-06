Жертв більше, аніж у Бучі: як люди переживали терор росіян у Бородянці і який вигляд має селище після звірств окупантів (фото, відео)

Жертв більше, аніж у Бучі: як люди переживали терор росіян у Бородянці і який вигляд має селище після звірств окупантів (фото, відео)

На Київщині наразі найгіршу ситуацію щодо людських жертв виявили в Бородянці.

Українські військові звільнили населені пункти Київської області від російських окупантів, але побачене там шокувало увесь світ - путінські армійці знущалися з людей і тварин, катували їх, вбивали і ґвалтували, обкрадали і спалювали будинки мирних громадян. Останніми днями у всіх перед очима кадри жахіть із Бучі, але генпрокурорка Ірина Венедіктова попереджає, що найгірша ситуації на Київщині в Бородянці.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Бородянці, яка стала ще одним символом злочинів військ РФ проти українців.

З чого все почалося

Бородянка, де до війни проживало близько 15 тисяч людей, була захоплена росіянами фактично від перших днів війни. Вже 26 лютого 2022 року окупанти обстріляли приватне обійстя, вбивши трьох людей.

За кілька днів обстріли поновилися, а Бородянкою проїхала ворожа техніка. Окупанти рівняли селище міського типу із землею, завдаючи ударів із різноманітного озброєння, скидаючи бомби на житлові будинки.

Будинок після обстрілу окупантів / gettyimages.com

Доки українські військові билися із російськими загарбниками, мирні мешканці, яким не вдалося виїхати, жили в окупації Росії, переживаючи голод і терор ворог. На щастя, 2 квітня під тиском український військ російські загарбники покинули Бородянку, лишивши після себе чимало невинних жертв.

Зруйнований будинок у Бородянці / gettyimages.com

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, своєю чергою, повідомила, що у Київській області найгірша ситуація щодо масових вбивств, які вчинили російські військові, саме у Бородянці. Скільки саме людей там було вбито, Венедіктова не повідомила, але зазначила, що "там є про що говорити".

"На сьогодні така кількість воєнних злочинів, що вони виходять за межі кваліфікацій. Це вже злочини про людяності, які вчиняються систематично росіянами. Наразі ми можемо предметно говорити про Київську область, оскільки вчора (3 квітня - ред.) отримали доступ до неї. Відповідно, ми можемо відпрацьовувати Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді, найгірша ситуація щодо жертв - в Бородянці. Думаю, ми будемо ще окремо говорити про Бородянку, там є про що говорити", - сказала генпрокурорка.

Як російські війська знущалися із людей у Бородянці

Бородянка після російських окупантів перетворилося на руїни - знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі авто. Та найстрашніше - сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених.

В.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко розповів "Обозревателю", що у Бородянці російські окупанти відкривали вогонь по всіх, хто намагався розібрати завали зруйнованих багатоповерхівок та врятувати тих, хто був там заблокований. За його словами, від перших днів окупанти розстрілювали мирних мешканців і житлові будинки, попри те, що по них ніхто не відкривав вогню.

Знищений Росією будинок / gettyimages.com

Окупанти, з його слів, стріляли по людях не лише з автоматів, а й із важкого озброєння, скидали авіабомби на багатоповерхівки, коли там були люди.

"Люди, які перебували у підвалах, опинилися похованими живцем. Ми відразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР – і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них і письмово – розкопувати вони не дозволили. Так званий "зелений коридор", коли ми вперше його досягли, існував не від 9-ої до 15-ої, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з дому-інтернату", – повідомив Єрко.

Люди їдять на вулиці у Бородянці / gettyimages.com

Єрко додав, що подальші спроби евакуювати мирних жителів провалилися, окупанти не давали ані гучномовців, ані можливості ходити вулицею. Також у Бородянці до 10 днів не було зв'язку.

Своєю історією пережитих жахіть поділилося літнє подружжя із Бородянки, яке провело 8 днів у ямі в підвалі свого будинку у той час, як росіяни кілька днів стріляли на вулиці, просто перед їхнім будинком. Зіна та Микола терпіли голод і терор окупантів. Жінка пригадує, як на власні очі бачила, як російські солдати катували їхнього сусіда.

"Вони змусили його тримати каміння на відстані витягнутої руки і змушували під погрозою зброї згинати ноги, не зупиняючись. Якщо він не міг цього зробити, вони казали, що вони прострілять йому ноги", - розповідає жінка.

Чоловік із дружиною 8 днів провели у ямі в підвалі свого будинку / Philippe de Poulpiquet

Волонтерка Віра Хвуст також розповіла історію однієї з родин (бабусі Наді, дідуся Ігоря, двох хлопчиків 5 і 7 років), яким вдалося дивом вирватися з Бородянського пекла. Виявилося, що тато хлопчиків пішов, коли діти були зовсім малими, а їхня мама померла рік тому від раку. Тоді ж у дідуся стався інсульт, який скував їх.

Та з приходом російських військ родині довелося акумулюватися. Як розповіла пані Надія, вони трохи пересиділи в підвалі, а далі, коли дізналися про гумкоридор, спробували втекти. Ось, що розповіла літня жінка:

"… чи страшно? Та страшно, а що ж?! Над нами літали оті ракети, а потім в сусідчин дім, той що по праву сторону влупило, а вона й не виходила з хати, то певно там і убило. Горіло, аж палихало. Ой доню, а так страшно, шо діти аж "впіс*вались", коли десь поруч підривали.

… Колюнь дуже плакав, і кричав: "Мама, мамочка, ти ж бачиш, як я боюсь. Я хочу до тебе мамочко!". То я сварила, що зараз накличе на нас біду, і всі до мамочки підем. Але той крик у вухах так і стоїть.

Боженько! Я ж там усе золото, яке мала лишила. От, лишенько! … та куди ми?.. Бо як дому немає, то і немає, як жити. У нас з дідом на двох пенсія аж 6 тисяч, то хіба без городини і хазяйства виживеш?

… та знаєте, я вже не боюсь смерті. Я боюсь лише здачі країни нашої, як не дай Боже віддадуть тому старому. Ви розумієте? Він на рік старше мене, той Путін. Так я вже стара маразматичка, а він то ще більше?!".

У Бородянці ж, рятуючись від голоду, жінка ставила кастрюлі на вогонь і пекла картоплю, а також діставала закрутки. Попри терор окупантів, сім’я нині разом. Їх прихистили і дали будиночок з городом.

"Люди вже почали приносити туди курей, ципляток, качок. Фермер віддає їй (жінці. - Ред) корову та обіцяє допомогти з кормом на холодну пору року. Українці - неймовірні", - пише волонтерка.

Зруйнований Росією будинок / gettyimages.com

Інші злочини росіян в Бородянці

Окупанти понад місяць руйнували селище. Нині Бородянка перетворилася на майже суцільну руїну.

Чоловік із речами на місці зруйнованого будинку / gettyimages.com

Зруйнований окупантами будинок / gettyimages.com

Квартира людей після обстрілу РФ / gettyimages.com

Помешкання після атаки окупантів / gettyimages.com

Чимало людей у Бородянці залишилися без даху над головою через обстріли армії РФ.

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Будинок після обстрілу РФ / gettyimages.com

gettyimages.com

Наслідки обстрілу окупантів / gettyimages.com

Також окупанти пошкодили й знищили транспорт людей.

Знищена автівка мешканців Бородянки / gettyimages.com

Зруйноване подвір'я мирних людей / Philippe de Poulpiquet

У Бородянці російські війська розстріляли пам’ятник Тарасу Шевченку.

Росіяни зруйнували пам’ятник Тарасу Шевченку / Philippe de Poulpiquet

Наталія Діденко / Facebook

Наталія Діденко / Facebook

Prosecutor General Iryna Venediktova says despite the horrifying pictures from #BuchaMassacre, the situation in #Borodyanka, another city in Kyiv region, is worse. This video as of a few days ago shows to which extent the town is ruined #BorodiankaMassacre https://t.co/ws0rErJEuq — Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 4, 2022

Яка ситуація зараз у Бородянці

Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомив, що у Бородянці наразі працюють рятувальники та правоохоронці. Там триває зачистка та розмінування населеного пункту, працює штаб, розшукують тіла загиблих.

"Бородянка зараз закрита - там працюють рятувальники та правоохоронці. У нас попереду дуже багато роботи. Ми все відбудуємо. Рашисти ж відповідатимуть за кожний свій злочин проти українців", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 53-річний чоловік розповів про пережитий терор у Бучі. Росіяни, зокрема, дали йому 20 хвилин, щоб закопати понівечене тіло друга.

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