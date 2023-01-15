"Жертв буде багато": мер Дніпра закликав "взяти паузу" в публічних звітах щодо загиблих під час ракетного удару

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав українські пресслужби відповідних держорганів не оголошувати щогодини про кількість жертв, яка зростає, внаслідок російської масованої атаки по багатоповерхівці 14 січня. Він радить зробити паузу у публічних заявах, бо, за його словами, жертв буде багато.

Про це Борис Філатов написав у Facebook

"Я б дуже попросив великих керівників, а точніше їхні пресслужби, які щогодини оголошують наперегонки, що "кількість загиблих зростає, їх було 10,11,12,13 тощо", зробити паузу і деякий час помовчати. Давайте дочекаємося закінчення рятувальних робіт. Жертв буде багато. Десятки. Це зрозуміло і без ваших нескінченних звітів", - заявив Філатов.

Він додав, що щойно повернувся з місця трагедії і сказати "дякую" всім службам, які працюють на місці, волонтерам та звичайним громадянам - це нічого не сказати.

"Немає слів, щоб висловити мої почуття", - підсумував він.

Денис Монастирський: наші рятувальники врятували жінку, яку почули під час хвилини тиші в зруйнованому обстрілами росіян будинку в Дніпріhttps://t.co/aYf6NL2pl5 pic.twitter.com/JSoBMgo8cV — МВС України (@MVS_UA) January 15, 2023

Ракетний терор у Дніпрі

Російські терористичні військові вдарили ракетою по Дніпру в суботу, 14 січня. Влучили терористи в житлову багатоповерхівку.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 21 людини. Серед жертв – 1 дитина.

За загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок у Дніпрі оголосили триденну жалобу.

У результаті ракетного удару РФ постраждала дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині потерпіла у лікарні і хоче лише одного, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.

Відомо, що окупанти вдарили ракетою Х-22, яка наводиться на максимальну більшу ціль в РЛС. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що у ЗСУ наразі немає вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22, яка поцілила у житловий будинок у Дніпрі. Тож у Міноборони закликають звертати увагу лише на офіційну інформацію, а не "гучні заяви" окремих спікерів.

Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, коли там було чимало людей і жодної військової техніки чи військових.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

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