Жертв внаслідок атаки по "Епіцентру" у Харкові могло бути набагато більше - нові шокувальні деталі

Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, встановили слідчі.
Жертв в "Епіцентрі", який Росія атакувала ракетами 25 травня, могло бути набагато більше. За 80 км від атакованого гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30", - йдеться у повідомленні.
Крім того, встановили, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.
"Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - підкреслили в пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, за останніми даними, кількість загиблих через удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18, ще 5 людей вважаються безвісти зниклими.
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