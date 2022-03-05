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Жертва рашистських окупантів: у Львові поховали немовля, якому було лише 40 днів (фото)

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© Telegram/Андрій Цаплієнко
© Telegram/Андрій Цаплієнко
© Telegram/Андрій Цаплієнко

Дитина захворіла під час бомбардувань Харкова.

У Львові 4 березня поховали ще одну жертву російських окупантів, яких Путін відправив до України. Хлопчик, якому було лише 40 днів, захворів і помер, бо дуже довго був змушеним перебувати у підвалі, де отримав пневмонію.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що таджицький хлопчик Амір народився 40 днів тому у Харкові. Від початку російських бомбардувань його батьки разом з іншими своїми дітьми декілька днів безперервно ховалися у підвалі. В укритті в малюка розпочалася пневмонія.

Згодом родині вдалося втекти. Але, на жаль, коли родина евакуйовувалася, внаслідок пневмонії малюк помер.

"Обряд поховання провів імам Львова шейх Мурат Сулейманов", – сказано в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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