Жертва рашистських окупантів: у Львові поховали немовля, якому було лише 40 днів (фото)

Жертва рашистських окупантів: у Львові поховали немовля, якому було лише 40 днів (фото)

Дитина захворіла під час бомбардувань Харкова.

У Львові 4 березня поховали ще одну жертву російських окупантів, яких Путін відправив до України. Хлопчик, якому було лише 40 днів, захворів і помер, бо дуже довго був змушеним перебувати у підвалі, де отримав пневмонію.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що таджицький хлопчик Амір народився 40 днів тому у Харкові. Від початку російських бомбардувань його батьки разом з іншими своїми дітьми декілька днів безперервно ховалися у підвалі. В укритті в малюка розпочалася пневмонія.

Згодом родині вдалося втекти. Але, на жаль, коли родина евакуйовувалася, внаслідок пневмонії малюк помер.

"Обряд поховання провів імам Львова шейх Мурат Сулейманов", – сказано в повідомленні.