Жертвою атаки РФ на Київ стала пара з Вінниччини: подружжя приїхало до столиці у справах (фото)

Подружжя займалося продажем молочних продуктів та м'яса.
Під час російської атаки на Київ 18 січня загинула молода сімейна пара Олексій та Світлана, які проживали в Хмільнику Вінницької області. Вони приїхали до столиці у справах.
Про це у Facebook повідомила місцева жителька Соня Голованюк.
Тіла загиблих виявили у машині, яка згоріла внаслідок обстрілу. Шансів вижити у вогневій пастці просто не було.
"У них була чудова сім’я в якій залишилось двоє неповнолітніх діток Влад та Анна", - додала дівчина.
Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокрема, наслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка". Троє людей загинуло.