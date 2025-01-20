Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Жертвою атаки РФ на Київ стала пара з Вінниччини: подружжя приїхало до столиці у справах (фото)

Жертвою атаки РФ на Київ стала пара з Вінниччини: подружжя приїхало до столиці у справах (фото)

Жертвою атаки РФ на Київ стала пара з Вінниччини: подружжя приїхало до столиці у справах (фото)

Олексій та Світлана, які загинули під час обстрілу Києва

Подружжя займалося продажем молочних продуктів та м'яса.

Під час російської атаки на Київ 18 січня загинула молода сімейна пара Олексій та Світлана, які проживали в Хмільнику Вінницької області. Вони приїхали до столиці у справах.

Про це у Facebook повідомила місцева жителька Соня Голованюк. 

Пара загинула у машині, яка згоріла внаслідок обстрілу / ©
Пара загинула у машині, яка згоріла внаслідок обстрілу

Тіла загиблих виявили у машині, яка згоріла внаслідок обстрілу. Шансів вижити у вогневій пастці просто не було.

"У них була чудова сім’я в якій залишилось двоє неповнолітніх діток Влад та Анна", - додала дівчина.

Олексій та Світлана, які загинули внаслідок атаки на Київ / ©
Олексій та Світлана, які загинули внаслідок атаки на Київ

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокреманаслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка". Троє людей загинуло. 

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація