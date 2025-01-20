Жертвою атаки РФ на Київ стала пара з Вінниччини: подружжя приїхало до столиці у справах (фото)

Під час російської атаки на Київ 18 січня загинула молода сімейна пара Олексій та Світлана, які проживали в Хмільнику Вінницької області. Вони приїхали до столиці у справах.

Про це у Facebook повідомила місцева жителька Соня Голованюк.

Пара загинула у машині, яка згоріла внаслідок обстрілу

Тіла загиблих виявили у машині, яка згоріла внаслідок обстрілу. Шансів вижити у вогневій пастці просто не було.

"У них була чудова сім’я в якій залишилось двоє неповнолітніх діток Влад та Анна", - додала дівчина.

Олексій та Світлана, які загинули внаслідок атаки на Київ

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокрема, наслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка". Троє людей загинуло.

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