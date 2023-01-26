Жертвами масованого ракетного обстрілу України стали 11 людей – ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок масованого ракетного обстрілу України 26 січня загинули щонайменше 11 людей.

Про це пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив у ефірі телемарафону"Єдині новини".

Щодо постраждалих від дій ворога, то таких зафіксовано 11.

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"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Всього виникло 2 пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель. Постраждали 11 осіб і, на жаль, загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", – розповів Хорунжий.

Він також повідомив, що наразі понад сотня рятувальників та понад 25 одиниць техніки працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Найбільше руйнувань ворожа атака завдала будівлям на Київщині.

"Ми зараз підключили 88 електростанцій, генераторів, щоби подавати електроенергію на об’єкти, в першу чергу, соціальної сфери: лікарні і так далі", – додав речник ДСНС.

Нагадаємо, Росія вранці 26 січня влаштувала новий масований ракетний обстріл України, випустивши по ній 55 ракет. Силам ППО вдалося збити 47 із них.

Ворожі ракети влучили як в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, так і в цивільні об’єкти. Зокрема, влучання зафіксовані на Одещині та Вінниччині. В Україні були запровадженні екстрені відключення світла, проте, як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, пошкодження енергетичної інфраструктури некритичні.

Додамо, що в одному з районів Києва впала частина збитої російської ракети, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

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