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Жертвами мінної пастки на Херсонщині стали ще двоє поліцейських

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Жертвами мінної пастки на Херсонщині стали ще двоє поліцейських

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Після важких поранень у лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на ворожих мінах під час проведення стабілізаційних заходів.

У п’ятницю, 16 грудня, у лікарні померли ще двоє черкаських поліцейських, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних  заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення. 

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

“Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця  зупинилися”, - йдеться у повідомленні.   

Колектив Національної поліції України висловив співчуття рідним та близьким загиблих. 

“Ми схиляємо голову у скорботі і завжди пам’ятатимемо наших побратимів”, - говорять їхні колеги. 

Нагадаємо, 7 грудня у Херсонській області загинуло четверо поліцейських, які проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвалися на російських мінах. Серед загиблих - начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко.

Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення загиблих поліцейських державними нагородами посмертно. Тоді ж він повідомив, що поліцейські потрапили в мінну пастку.

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Дата публікації
Перегляди
164
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