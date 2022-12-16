Жертвами мінної пастки на Херсонщині стали ще двоє поліцейських

Після важких поранень у лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на ворожих мінах під час проведення стабілізаційних заходів.
У п’ятницю, 16 грудня, у лікарні померли ще двоє черкаських поліцейських, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
“Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися”, - йдеться у повідомленні.
Колектив Національної поліції України висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
“Ми схиляємо голову у скорботі і завжди пам’ятатимемо наших побратимів”, - говорять їхні колеги.
Нагадаємо, 7 грудня у Херсонській області загинуло четверо поліцейських, які проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвалися на російських мінах. Серед загиблих - начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко.
Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення загиблих поліцейських державними нагородами посмертно. Тоді ж він повідомив, що поліцейські потрапили в мінну пастку.
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