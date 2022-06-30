"Жест доброї волі": біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт, він впав у море

"Жест доброї волі": біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт, він впав у море

У середу, 28 червня, біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт.

Росіяни намагались організувати рятувально-пошукову операцію, але гелікоптер проявив "жест доброї волі" та "приземлився на борту крейсера "Москва"

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "москви". Наразі Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти залишили острів Зміїний, бо не витримали вогню наших артилерійських, ракетних систем та авіаційних ударів. Захисники Одещини вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Російське міноборони назвало свою втечу "жестом доброї волі".

Зазначимо, що ЗСУ вигнали окупантів з острову Зміїний: у МВС пояснили, чому це так важливо для України.

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