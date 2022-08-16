"Жест доброї волі": на окупованій Луганщині спалахнув російський склад зброї

У тимчасово окупованому Первомайську Луганської області 16 серпня пролунали вибухи.
Після звуків вибухів спалахнула пожежа та чути звуки детонації. Ймовірно, горять російські склади з боєкомплектом.
Про це у соціальних мережах повідомив журналіст Денис Казанський.
Відео, на якому чути звуки детонації, вночі 16 серпня опублікували місцеві жителі. На кадрах видно пожежу та чути вибухи.
"В окупованому Первомайську Луганської області в якості жесту доброї волі демілітаризувався черговий склад селітри", - написав Казанський.
Нагадаємо, ракетники в ексклюзивному інтерв'ю розказали, як "Точка У" знищує ворожі склади та кораблі.
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