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"Жест доброї волі": на окупованій Луганщині спалахнув російський склад зброї

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"Жест доброї волі": на окупованій Луганщині спалахнув російський склад зброї

Фото: телеграм-канали

У тимчасово окупованому Первомайську Луганської області 16 серпня пролунали вибухи.

Після звуків вибухів спалахнула пожежа та чути звуки детонації. Ймовірно, горять російські склади з боєкомплектом. 

Про це у соціальних мережах повідомив журналіст Денис Казанський. 

Відео, на якому чути звуки детонації, вночі 16 серпня опублікували місцеві жителі. На кадрах видно пожежу та чути вибухи. 

"В окупованому Первомайську Луганської області в якості жесту доброї волі демілітаризувався черговий склад селітри", - написав Казанський. 

Нагадаємо, ракетники в ексклюзивному інтерв'ю розказали, як "Точка У" знищує ворожі склади та кораблі

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2669
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