Жидко вже наляканий: експерт пояснив, чому зміна керівника окупаційних військ на руку Україні

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що будь-яка зміна командування веде до дестабілізації органів воєнного управління.

Генерал Геннадій Жидко, який імовірно очолив окупаційні війська РФ замість Олександра Дворнікова, уже переляканий, а раптова зміна військового командування — "на руку" Україні.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю для YouTube-каналу "Україна 24".

Жданов пояснив, що зміна Дворнікова на Жидка для українців хороша, для росіян — згубна.

"Будь-яка зміна командування веде до дестабілізації органів воєнного управління. Тобто у штабах починається сум'яття і кожний наступний, навіть цей Жидко, буде оглядатися на своїх попередників — Герасимова і Дворнікова. Тому що бачить, що з ними сталося і відповідно, у нього з'являється внутрішній страх, інстинкт самозбереження: "а раптом я не справлюся, а що буде зі мною, якщо я не справлюся", — зазначає експерт.

За його словами, Жидко був головним політруком збройних сил Росії — начальником військово-політичного управління.

"І раз вже призначають не бойового генерала (так, у нього є хороший досвід, він пройшов всі посади, але все одно він пішов з бойової посади у політруки), а замполіта командувати військовою операцією, це говорить про те, що уже лавка запасних порідшала. І тут або йдеться про довіру, або від нестачі", — розмірковує експерт.

Жданов припускає, що інші представники вищого військового керівництва могли відмовитися від цієї "посади".

"Може всі інші відмовилися, ми ж не знаємо. Сім військових округів є в Росії. Могли призначити будь-якого командувача округом. Вони всі мають бойовий досвід Сирії і деякі — Грузії та Другої чеченської війни. Також є генеральний штаб, який планував і веде цю війну. Але призначають замполіта. Для нас будь-яке перепризначення - це добре, то що це деструктив та дестабілізація вищих органів управління. Коли зверху починається розбрід і хитання, то знизу війська не знають, що робити", — підсумував експерт.

Раніше Олег Жданов розповів, що українська ППО може збивати літаки ще до запуску ракет.

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