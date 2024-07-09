"Жигулі" та FPV-дрони: росіяни змінили тактику штурмів за останні місяці

Майор Національної гвардії розповів про зміни в тактиці російських штурмів на фронті.

Російські окупанти відмовляються від використання "екзотичних" транспортних засобів на користь малих піхотних груп, підтримуваних артилерією та дронами. Однак часом трапляються операції на "жигулях".

Про це розповів офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі телемарафону.

"В районі оборони бригади "Рубіж" противник на даний момент вже "екзотичні" ("екзотичні" для району ведення бойових дій) засоби пересування вже не застосовує доволі тривалий час, плюс-мінус від 2 до 3 місяців. Зараз переважна їхня тактика – це штурм малими піхотними групами за підтримки артилерії і FPV-авіації. Але на нашому напрямку були застосовані і мотоцикли, і квадроцикли, і багі, і навіть "жигулі", - розповів Кожубенко.

Нагадаємо, армія РФ під час ракетної атаки 8 липня, ймовірно, також застосувала нову тактику, щоб максимізувати шкоду від цієї серій ударів.

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