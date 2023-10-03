“Жили на закритій території під наглядом влади”: Клименко про умови перебування “азовців” у Туреччині

Командири “Азовсталі” у Туреччині жили на закритій території, визначеній урядом. При цьому вони завжди перебували під наглядом влади в доволі жорстких умовах.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“В Туреччині хлопці перебували на закритій території, визначеній турецьким урядом. Це було щось схоже на спеціальне поселення”, — сказав Клименко.

“Вони знаходилися під наглядом турецької влади. Були чіткі обмеження щодо перебування на тій території. Навіть не завжди могли приїхати рідні та близькі. Я б навіть сказав, що у більшості випадків вони не могли приїхати до хлопців”, — додав він.

“Були обмеження по користуванню інтернетом, натомість було турецьке телебачення. Тобто умови, які були виставлені турецькою стороною, достатньо жорстко виконувалися”, — зазначив очільник МВС.

“Наші лікарі приїжджали до Туреччини на обстеження. Тому деяке лікування хлопці там проходили”, — розповів Клименко.

Звільнення командирів з "Азовсталі" з російського полону: що відомо

21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати в Туреччині. Це тоді заявлялось, як одна з умов обміну.

Посол України у Туреччині Василь Боднар наприкінці 2022 року розповідав, що захисники України перебувають у комфортних умовах та мають можливість бачитись з рідними, проте їхнє пересування обмежене.

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