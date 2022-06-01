Жінка з Херсонщини розповіла, як втікала від окупації та яка там зараз ситуація

Жінка з Херсонщини розповіла, як втікала від окупації та яка там зараз ситуація

Мешканка селища Іванівка розповіла про перші дні окупації та як їй з родиною вдалося виїхати.

Мешканка селища Іванівка Херсонської області Руслана Білецька розповіла, що до її села окупанти зайшли 12 березня, на той момент вона вже перебралася з родиною до знайомих у сусіднє село. Тому що колони окупантів рухалися по трасі, а родина проживала недалеко від неї.

Про це вона повідомила в ефірі ТСН 1 червня.

"Як тільки почули, що вони наближаються – поїхали трохи далі, до кумів. І десять діб пробули там, не могли повернутися додому, бо територія нашого села вже була окупована. Окупанти ходили по будинках, люди були налякані. В першу чергу вилучали мисливську зброю у чоловіків, перевіряли паспорти та шукали військових", - розповіла Руслана.

Після 10 діб жінка з родиною повернулася додому. Але того ж дня, вночі, почалися обстріли, було дуже неспокійно.

"І з наступного дня, 20 березня, люди почали виїжджати із села і нам також запропонували зробити це.Ми не планували, але через маленьких дітей швидко довелося все вирішувати і їхати, не знаючи куди", - повідомила переселенка.

За словами Руслани, вона постійно підтримує зв'язок із кумом із сусіднього селища. Там постійні обстріли. З будинків окупанти повиносили все майно, навіть метал.

"Тому що вони укріплюють свої позиції, окопалися. Вони вже добре вивчили місцевість, поводять себе як вдома. Люди, яких одиниці залишилось у селищі – морально дуже виснажені. Вони вже не вірять ні у що. Тому що бачать, що відбувається, знищують і худобу на їхніх очах і майно нищать на їхніх очах. Люди відчувають безпорадність", - резюмувала вона.

Нагадаємо, окупанти накрили вогнем село на Херсонщині, загинула дитина.

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