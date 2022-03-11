Жінка з розбомбленого окупантами пологового будинку в Маріуполі народила дитину, але досі перебуває під обстрілами

Жінка з розбомбленого окупантами пологового будинку в Маріуполі народила дитину, але досі перебуває під обстрілами

Фото жінки після бомбардування пологового у Маріуполі розлетілося світом.

Роcійські окупанти 9 березня обстріляли пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі. Це звірство окупантів облетіло увесь світ, як і світлини поранених людей та тих, кого рятували бійці ДСНС України. Одна з пацієнток пологового будинку у Маріуполі, фото якої під час евакуації розлетілося світом, увечері 10 березня народила дівчинку.

Про це повідомила журналістка Ольга Токарюк у Twitter з посиланням на родича породіллі.

За її словами, Маріанна народила близько 22:00 четверга. Мати та новонароджена дитина нині у безпеці, але в Маріуполі дуже холодно і місто перебуває під обстрілами окупантів.

"Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно, і бомбардування не припиняються", - написала журналістка.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: багато поранених і вбитих жінок.

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