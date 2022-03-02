"Жінки і діти потребують допомоги": британець виявив бажання поїхати захищати Україну

Громадянин Великої Британії хоче захистити українських жінок та дітей від російських загарбників.

Британець Леон Доусон виявив бажання поїхати захищати Україну від російських окупантів. Відео з чоловіком опублікували на сторінці Sky News в Instagram.

Леон не має військового досвіду, але, за його словами, він великий і здоровий чоловік, який може захистити всіх, хто цього потребує.

Доусон ніколи не був в Україні і немає там знайомих. Попри це, він готовий стати добровольцем, адже жінки та діти потребують допомоги.

Британець знайшов військову форму, шолом і готовий вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.