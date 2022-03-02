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"Жінки і діти потребують допомоги": британець виявив бажання поїхати захищати Україну

"Жінки і діти потребують допомоги": британець виявив бажання поїхати захищати Україну

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"Жінки і діти потребують допомоги": британець виявив бажання поїхати захищати Україну

Громадянин Великої Британії хоче захистити українських жінок та дітей від російських загарбників.

Британець Леон Доусон виявив бажання поїхати захищати Україну від російських окупантів. Відео з чоловіком опублікували на сторінці Sky News в Instagram.

Леон не має військового досвіду, але, за його словами, він великий і здоровий чоловік, який може захистити всіх, хто цього потребує.

Доусон ніколи не був в Україні і немає там знайомих. Попри це, він готовий стати добровольцем, адже жінки та діти потребують допомоги.

Британець знайшов військову форму, шолом і готовий вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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