"Жінки народжують у підвалах": Забужко виступила з сильною промовою в Європарламенті

Після виступу української письменниці ціла зала аплодувала їй стоячи.

Українська письменниця Оксана Забужко 8 березня виступила зі зверненням до Європарламенту на пленарній сесії з закликом закрити небо над державою, адже це єдиний шанс врятувати дитячі життя.

Своїм виступом літераторка поділилася в Мережі.

Вона зазначила, що її виступ був першим в історії Європарламенту, коли зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою.

Зокрема, у своєму виступі письменниця розповіла Європі про те, що зараз переживає український народ в умовах розв’язаної Росією війни. Зокрема, Забужко наголосила, що президент РФ Володимир Путін використовує українських жінок як живий щит.

"Українці – сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би там не було, ми пережили сталінський геноцид і Голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом із чоловіками б'ються. Вони вступили до армії, змогли керувати постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів", – розповіла письменниця.

У своєму дописі в Мережі Забужко зазначила, що ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone (закрите небо) для України здавалась немислимою, бо ж "це вже Третя світова війна".

"Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від російських бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, ­– і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" ­– і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий... Слава Україні", ­– йдеться у дописі.

Нагадаємо, 9 березня у Маріуполі російські окупанти розбомбили пологовий будинок. Медичний корпус зруйновано повністю.

У поліції відкрили справу за фактом авіаудару і розслідують її як порушення законів і звичаїв війни.

Наразі відомо про 17 поранених внаслідок удару по пологовому будинку. Це персонал лікарні та породіллі, водночас серед дітей, попередньо, постраждалих немає.

ТСН.ua

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