“Жінки теж мають служити”: військовий жорстко висловився про мобілізацію і ухилянтів

Кожен, хто називає себе українським громадянином, повинен піти у військо.

Командир роти 80-ї ОДШБр Владислав Шевчук вважає, що в Україні слід проводити більш масштабу мобілізацію.

Про це він заявив під час інтерв'ю для Bihus.Info.

“Не вистачає людей, кажу прямо і не боюся цього. Солдати закінчуються щоденно, і ті, хто думають, що можуть відсидітися в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розповідати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки — так вже не пройде”, — говорить військовий.

Людей мало, тому що війна в нас повномасштабна, а мобілізація чомусь неповномасштабна, коментує Владислав Шевчук.

“І кожен, хто називає себе українським громадянином, в тому числі українською громадянкою, тому що законом не заборонено, щоб служили жінки, повинен піти у військо. Влада і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються, там сидять не дурні люди”, — зазначив він.

Військовий висловлює велике сподівання на нового міністра оборони, зокрема на те, що не тільки введення якихось технологій в життя Міністерства оборони і загалом війська призведуть до масової мобілізації, але в тому числі жорсткий підхід до цієї справи.

“Я не бачу нічого поганого в тому, коли військкомати, представники центрів комплектації ходять і ловлять за руки тих, хто повинен виконувати свій конституційний обов'язок”, — зауважив Владислав Шевчук.

“Мене це не бентежить, коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу. Вони виконують обов'язок, значить і інші також його повинні виконувати. Ми не хочемо захищати ухилянтів”, — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, наскільки масовим є виїзд ухилянтів за кордон, чи можна їх буде за це карати у майбутньому і чи зрештою влада позбавить старших чоловіків можливості здобувати вищу освіту та мати відстрочку від служби.

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